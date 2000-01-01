Синцов Иван Леонтиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Иван Леонтиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

После 1727

Пол

Мужской

Отец

1685 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Синцов Леонид Тимофеевич

Мать: не указана

Смерть
После 1727
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