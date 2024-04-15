Комлев (Кошелев) Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.05.1896 ст.
Дочь: Комлева Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Комлева Екатерина Яковлевна
Восприемник
19.05.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Симон Петрович Пермяков
Рождение ребёнка
24.06.1897 ст.
Сын: Комлев Петр Александрович
Мать ребёнка: Комлева Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
16.01.1908 ст.
Дочь: Ксения Александровна
Мать ребёнка: Комлева Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно