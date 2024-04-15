Комлев (Кошелев) Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлев (Кошелев) Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1896 ст.

Дочь: Комлева Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Комлева Екатерина Яковлевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
19.05.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Симон Петрович Пермяков
Рождение ребёнка
24.06.1897 ст.

Сын: Комлев Петр Александрович

Мать ребёнка: Комлева Екатерина Яковлевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.01.1908 ст.

Дочь: Ксения Александровна

Мать ребёнка: Комлева Екатерина Яковлевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева Екатерина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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