Комлева (Комлева) Пелагея Александровна
Место рождения
Дата рождения01.05.1896 ст.
Дата смерти05.07.1896 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1896 ст.
Крещение
05.05.1896 ст.
Новосибирск, Купино, Чумашинское, Троицкая церковь (Чумашки)
Восприемники: Андрей Иванович Воронов, Феодосия Степановна (Зобнина)
Смерть
05.07.1896 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
07.07.1896 ст.
на устроенном кладбище