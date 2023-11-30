Комлева (Комлева) Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева (Комлева) Пелагея Александровна

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.05.1896 ст.

Дата смерти

05.07.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1896 ст.

Отец: Комлев (кошелев) Александр Николаевич

Мать: Комлева Екатерина Яковлевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
05.05.1896 ст.
Новосибирск, Купино, Чумашинское, Троицкая церковь (Чумашки)
Восприемники: Андрей Иванович Воронов, Феодосия Степановна (Зобнина)
Смерть
05.07.1896 ст.
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
07.07.1896 ст.
на устроенном кладбище
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