Гагарин Владимир Константинович
мужской, родился 20.10.1821
умер 10.11.1899, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Гагарина (Артакова) Екатерина ИвановнаОколо 1828 г.р.
Дети
Гагарин Николай Владимирович28.04.1848 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1848
Сын: Гагарин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Гагарина (Артакова) Екатерина Ивановна
Бракосочетание
1851
Смерть
10.11.1899
Москва, город федерального значения Москва