Гагарин Владимир Константинович 20.10.1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Гагарин Владимир Константинович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.10.1821

умер 10.11.1899, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Гагарина (Артакова) Екатерина ИвановнаОколо 1828 г.р.
Дети
Гагарин Николай Владимирович28.04.1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1848

Сын: Гагарин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Гагарина (Артакова) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
1851

Жена: Гагарина (Артакова) Екатерина Ивановна

Смерть
10.11.1899
Москва, город федерального значения Москва

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