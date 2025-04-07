Гагарин Николай Владимирович
мужской, родился 28.04.1848
умер 1918
ОтецГагарин Владимир Константинович20.10.1821 г.р.
МатьГагарина (Артакова) Екатерина ИвановнаОколо 1828 г.р.
Супруги
Гагарина (Бондарева) Любовь АполлоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Гагарина Софья Николаевна1875 г.р.
Гагарин Владимир Николаевич22.12.1877 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1848
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Гагарина Софья Николаевна
Мать ребёнка: Гагарина (Бондарева) Любовь Аполлоновна
Рождение ребёнка
22.12.1877
Сын: Гагарин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Гагарина (Бондарева) Любовь Аполлоновна
Рождение ребёнка
07.01.1882
Сын: Гагарин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Гагарина (Бондарева) Любовь Аполлоновна
Рождение ребёнка
05.08.1893
Дочь: Чабовская (Гагарина) Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Гагарина (Бондарева) Любовь Аполлоновна
Смерть
1918