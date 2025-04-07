Гагарин Николай Владимирович 28.04.1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Гагарин Николай Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 28.04.1848

умер 1918

Отец
Гагарин Владимир Константинович20.10.1821 г.р.
Мать
Гагарина (Артакова) Екатерина ИвановнаОколо 1828 г.р.
Супруги
Гагарина (Бондарева) Любовь АполлоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Гагарина Софья Николаевна1875 г.р.
Гагарин Владимир Николаевич22.12.1877 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1848

Отец: Гагарин Владимир Константинович

Мать: Гагарина (Артакова) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагарина (Бондарева) Любовь Аполлоновна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Гагарина Софья Николаевна

Мать ребёнка: Гагарина (Бондарева) Любовь Аполлоновна

Рождение ребёнка
22.12.1877

Сын: Гагарин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Гагарина (Бондарева) Любовь Аполлоновна

Рождение ребёнка
07.01.1882

Сын: Гагарин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Гагарина (Бондарева) Любовь Аполлоновна

Рождение ребёнка
05.08.1893

Дочь: Чабовская (Гагарина) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Гагарина (Бондарева) Любовь Аполлоновна

Смерть
1918

Мы используем куки для улучшения работы сайта.