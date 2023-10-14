Фридерици Александр Александрович
мужской, родился 21.07.1878, Павловск, Царскосельский уезд
умер 1916
Супруги
Романова (Де Сассо-Руффо) Елизавета Фабрициевна26.12.1886 г.р.
Дети
Фридерици Александр АлександровичС 1907 по 1916 г.р.
Фридерици Елизавета АлександровнаС 1907 по 1916 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
С 1907 по 1916
Рождение ребёнка
С 1907 по 1916
Дочь: Фридерици Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Романова (Де Сассо-Руффо) Елизавета Фабрициевна
Бракосочетание
17.01.1907
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Смерть
1916