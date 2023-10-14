Фридерици Александр Александрович 21.07.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Фридерици Александр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 21.07.1878, Павловск, Царскосельский уезд

умер 1916

Супруги
Романова (Де Сассо-Руффо) Елизавета Фабрициевна26.12.1886 г.р.
Дети
Фридерици Александр АлександровичС 1907 по 1916 г.р.
Фридерици Елизавета АлександровнаС 1907 по 1916 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловск, Царскосельский уезд

Рождение ребёнка
С 1907 по 1916

Сын: Фридерици Александр Александрович

Мать ребёнка: Романова (Де Сассо-Руффо) Елизавета Фабрициевна

Рождение ребёнка
С 1907 по 1916

Дочь: Фридерици Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Романова (Де Сассо-Руффо) Елизавета Фабрициевна

Бракосочетание
17.01.1907

Жена: Романова (Де Сассо-Руффо) Елизавета Фабрициевна

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Смерть
1916

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