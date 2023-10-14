Романова (Де Сассо-Руффо) Елизавета Фабрициевна
женский, родилась 26.12.1886, Ялта, Ялта, Республика Крым
умерла 29.10.1940, Уайлдернесс-хаус, замок Хэмптон-Корт, г. Виндзор, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
МатьДе Сассо-Руффо (Мещерская) Наталья Александровна1849 г.р.
ОтецДе Сассо-Руффо Фабрицио Чиро Пасквале Гаспаре Бальдассар Мелькиор17.05.1846 г.р.
Супруги
Фридерици Александр Александрович21.07.1878 г.р.
Романов Андрей Александрович12.01.1897 г.р.
Дети
Фридерици Александр АлександровичС 1907 по 1916 г.р.
Фридерици Елизавета АлександровнаС 1907 по 1916 г.р.Показать еще 4
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Рождение
26.12.1886
Отец: Де Сассо-Руффо Фабрицио Чиро Пасквале Гаспаре Бальдассар Мелькиор
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
С 1907 по 1916
Сын: Фридерици Александр Александрович
Отец ребёнка: Фридерици Александр Александрович
Рождение ребёнка
С 1907 по 1916
Дочь: Фридерици Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Фридерици Александр Александрович
Бракосочетание
17.01.1907
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Бракосочетание
30.05.1918
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.03.1919
Дочь: Романова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Романов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
15.11.1920
Отец ребёнка: Романов Андрей Александрович
г. Версаль, Ивелин, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
?.05.1921
Отец ребёнка: Романов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
21.01.1923
Отец ребёнка: Романов Андрей Александрович
Смерть
29.10.1940
Уайлдернесс-хаус, замок Хэмптон-Корт, г. Виндзор, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии