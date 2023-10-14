Романова (Де Сассо-Руффо) Елизавета Фабрициевна 26.12.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова (Де Сассо-Руффо) Елизавета Фабрициевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 26.12.1886, Ялта, Ялта, Республика Крым

умерла 29.10.1940, Уайлдернесс-хаус, замок Хэмптон-Корт, г. Виндзор, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Мать
Де Сассо-Руффо (Мещерская) Наталья Александровна1849 г.р.
Отец
Де Сассо-Руффо Фабрицио Чиро Пасквале Гаспаре Бальдассар Мелькиор17.05.1846 г.р.
Супруги
Фридерици Александр Александрович21.07.1878 г.р.
Романов Андрей Александрович12.01.1897 г.р.
Дети
Фридерици Александр АлександровичС 1907 по 1916 г.р.
Фридерици Елизавета АлександровнаС 1907 по 1916 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1886

Отец: Де Сассо-Руффо Фабрицио Чиро Пасквале Гаспаре Бальдассар Мелькиор

Мать: Де Сассо-Руффо (Мещерская) Наталья Александровна

Ялта, Ялта, Республика Крым

Рождение ребёнка
С 1907 по 1916

Сын: Фридерици Александр Александрович

Отец ребёнка: Фридерици Александр Александрович

Рождение ребёнка
С 1907 по 1916

Дочь: Фридерици Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Фридерици Александр Александрович

Бракосочетание
17.01.1907

Муж: Фридерици Александр Александрович

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Бракосочетание
30.05.1918

Муж: Романов Андрей Александрович

Ялта, Ялта, Республика Крым

Рождение ребёнка
10.03.1919

Дочь: Романова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Романов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
15.11.1920

Сын: Романов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Романов Андрей Александрович

г. Версаль, Ивелин, Третья Французская республика

Рождение ребёнка
?.05.1921

Сын: Романов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Романов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
21.01.1923

Сын: Романов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Романов Андрей Александрович

Смерть
29.10.1940
Уайлдернесс-хаус, замок Хэмптон-Корт, г. Виндзор, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

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