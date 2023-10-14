Романова Ксения Андреевна
женский, родилась 10.03.1919, Париж
умерла 22.10.2000, коммуна Руффиньяк, Жонзак , Шаранта Приморская, Пуату — Шарант, Французская республика
ОтецРоманов Андрей Александрович12.01.1897 г.р.
МатьРоманова (Де Сассо-Руффо) Елизавета Фабрициевна26.12.1886 г.р.
Супруги
Анкрум Кальхон28.04.1915 г.р.
Туф Джеффри Катберт01.09.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1919
Бракосочетание
С 17.07.1945 по 1954
Муж: Анкрум Кальхон
Бракосочетание
07.04.1958
Муж: Туф Джеффри Катберт
г. Тегеран, Верховное Государство Иран
Смерть
22.10.2000
коммуна Руффиньяк, Жонзак , Шаранта Приморская, Пуату — Шарант, Французская республика