Романова Ксения Андреевна 10.03.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова Ксения Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 10.03.1919, Париж

умерла 22.10.2000, коммуна Руффиньяк, Жонзак , Шаранта Приморская, Пуату — Шарант, Французская республика

Отец
Романов Андрей Александрович12.01.1897 г.р.
Мать
Романова (Де Сассо-Руффо) Елизавета Фабрициевна26.12.1886 г.р.
Супруги
Анкрум Кальхон28.04.1915 г.р.
Туф Джеффри Катберт01.09.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1919

Отец: Романов Андрей Александрович

Мать: Романова (Де Сассо-Руффо) Елизавета Фабрициевна

Бракосочетание
С 17.07.1945 по 1954

Муж: Анкрум Кальхон

Бракосочетание
07.04.1958

Муж: Туф Джеффри Катберт

г. Тегеран, Верховное Государство Иран

Смерть
22.10.2000
коммуна Руффиньяк, Жонзак , Шаранта Приморская, Пуату — Шарант, Французская республика

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