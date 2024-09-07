Зимин Афонасий Никифорович
Место рожденияСретенская волость, деревня Удычинская
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Фекла Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Зимина) Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Зимина Фекла Иосифовна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Зимина Фекла Иосифовна
Рождение ребёнка
12.08.1865
Дочь: Пестерева (Зимина) Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: Зимина Фекла Иосифовна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Зимина) Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Зимина Фекла Иосифовна
Смерть
Неизвестно