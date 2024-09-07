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Зимин Афонасий Никифорович

Место рождения

Сретенская волость, деревня Удычинская

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Зимина Иулияния (Ульяния) Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Фекла Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Зимина) Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Зимина Фекла Иосифовна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Зимин Тихон Афанасьевич

Мать ребёнка: Зимина Фекла Иосифовна

Рождение ребёнка
12.08.1865

Дочь: Пестерева (Зимина) Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: Зимина Фекла Иосифовна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Зимина) Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Зимина Фекла Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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