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Зимина Фекла Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Афонасий Никифорович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Зимина) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Зимин Афонасий Никифорович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Зимин Тихон Афанасьевич

Отец ребёнка: Зимин Афонасий Никифорович

Рождение ребёнка
12.08.1865

Дочь: Пестерева (Зимина) Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Зимин Афонасий Никифорович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Зимина) Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Зимин Афонасий Никифорович

Смерть
Неизвестно

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