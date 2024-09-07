Зимина Фекла Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Зимина) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Зимин Афонасий Никифорович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Зимин Афонасий Никифорович
Рождение ребёнка
12.08.1865
Дочь: Пестерева (Зимина) Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Зимин Афонасий Никифорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Зимина) Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Зимин Афонасий Никифорович
Смерть
Неизвестно