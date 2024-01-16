Колосов Александр Ипатович
Место рожденияд. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Колосов Ипат (Ипатий) Иванович
Мать: ?
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1870
Сын: Колосов Василий Александрович
Мать ребёнка: ?
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1876
Сын: Колосов Ефимий Александрович
Мать ребёнка: ?
д. Большой Лычной Починок
Смерть
Неизвестно