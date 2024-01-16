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Колосов Александр Ипатович

Место рождения

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Колосов Ипат (Ипатий) Иванович

Мать: ?

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1870

Сын: Колосов Василий Александрович

Мать ребёнка: ?

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1876

Сын: Колосов Ефимий Александрович

Мать ребёнка: ?

д. Большой Лычной Починок
Смерть
Неизвестно
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