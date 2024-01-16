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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Колосов Александр Ипатович
Отец ребёнка: Колосов Ипат (Ипатий) Иванович
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Колосов Ипат (Ипатий) Иванович
д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно