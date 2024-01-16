? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Колосов Александр Ипатович

Отец ребёнка: Колосов Ипат (Ипатий) Иванович

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1843

Сын: Колосова Ксения Ипатовна

Отец ребёнка: Колосов Ипат (Ипатий) Иванович

д. Лычной Починок Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close