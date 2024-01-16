Колосов Ефимий Александрович
Место рожденияд. Большой Лычной Починок
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Колосов Александр Ипатович
Мать: ?
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Афанасия Ефимовна
Мать ребёнка: Колосова Галина Фёдоровна
д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Колосова Галина Фёдоровна
д. Большой Лычной Починок
Бракосочетание
Неизвестно
д. Большой Лычной Починок
Смерть
Неизвестно