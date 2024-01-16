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Колосов Ефимий Александрович

Место рождения

д. Большой Лычной Починок

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Колосов Александр Ипатович

Мать: ?

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Афанасия Ефимовна

Мать ребёнка: Колосова Галина Фёдоровна

д. Большой Лычной Починок
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Колосова Галина Фёдоровна

д. Большой Лычной Починок
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Галина Фёдоровна

д. Большой Лычной Починок
Смерть
Неизвестно
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