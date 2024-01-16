Кожевников Фёдор Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Кожевников Антип Емельянович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кожевников Мартемьян Фёдорович
Мать ребёнка: Кожевникова Федосья Ивановна
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кожевников Агей (Аггей) Фёдорович
Мать ребёнка: Кожевникова Федосья Ивановна
Смерть
Неизвестно