Кожевников Фёдор Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожевников Фёдор Антипович

Кожевников Фёдор Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Кожевников Антип Емельянович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кожевников Мартемьян Фёдорович

Мать ребёнка: Кожевникова Федосья Ивановна

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кожевников Агей (Аггей) Фёдорович

Мать ребёнка: Кожевникова Федосья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close