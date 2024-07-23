?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кожевников Иван Антипович
Отец ребёнка: Кожевников Антип Емельянович
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кожевников Денис Антипович
Отец ребёнка: Кожевников Антип Емельянович
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Рождение ребёнка
1861
Сын: Кожевников Фёдор Антипович
Отец ребёнка: Кожевников Антип Емельянович