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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кожевников Иван Антипович

Отец ребёнка: Кожевников Антип Емельянович

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кожевников Денис Антипович

Отец ребёнка: Кожевников Антип Емельянович

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Рождение ребёнка
1861

Сын: Кожевников Фёдор Антипович

Отец ребёнка: Кожевников Антип Емельянович

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