Кожевникова Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кожевников Мартемьян Фёдорович
Отец ребёнка: Кожевников Фёдор Антипович
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кожевников Агей (Аггей) Фёдорович
Отец ребёнка: Кожевников Фёдор Антипович