Кожевникова Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кожевников Мартемьян Фёдорович

Отец ребёнка: Кожевников Фёдор Антипович

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кожевников Агей (Аггей) Фёдорович

Отец ребёнка: Кожевников Фёдор Антипович

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