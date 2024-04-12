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Стерлядкина Александра Андриановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

19.02.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Стерлядкин София Михайловна

Отец ребёнка: Стерлядкин Михаил Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Стерлядкин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Стерлядкин Михаил Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Стерлядкина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Стерлядкин Михаил Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Стерлядкин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Стерлядкин Михаил Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерлядкин Михаил Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
19.02.1889 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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