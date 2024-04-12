Стерлядкина Александра Андриановна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти19.02.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Стерлядкин София Михайловна
Отец ребёнка: Стерлядкин Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Стерлядкин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Стерлядкин Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Стерлядкина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Стерлядкин Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Стерлядкин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Стерлядкин Михаил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1889 ст.