Артющик Григорий Андреевич
Место рожденияБелорусь
Дата рожденияДо 1907
Дата смерти30.11.1943
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1907
Отец: Артющик Андрей Яковлевич
Мать: Артющик Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шигорина 1, Артющик 2 (Белова) Аграфена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1926
Дочь: (Артющик) Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Шигорина 1, Артющик 2 (Белова) Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
24.06.1928
Дочь: (Артющик) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Шигорина 1, Артющик 2 (Белова) Аграфена Николаевна
Рождение ребёнка
13.12.1929
Рождение ребёнка
26.03.1931
Военная служба
?.01.1942
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
штаб 108 сд (108 сд); штаб 50 А (50 А); 58 азсп (58 азсп)
Смерть
30.11.1943
Погиб в Вов