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Артющик Григорий Андреевич

Место рождения

Белорусь

Дата рождения

До 1907

Дата смерти

30.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1907

Отец: Артющик Андрей Яковлевич

Мать: Артющик Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шигорина 1, Артющик 2 (Белова) Аграфена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шигорина 1, Артющик 2 (Белова) Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
15.05.1926

Дочь: (Артющик) Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Шигорина 1, Артющик 2 (Белова) Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
24.06.1928

Дочь: (Артющик) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Шигорина 1, Артющик 2 (Белова) Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
13.12.1929

Сын: Артющик Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Шигорина 1, Артющик 2 (Белова) Аграфена Николаевна

Рождение ребёнка
26.03.1931

Дочь: (Артющик) Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Шигорина 1, Артющик 2 (Белова) Аграфена Николаевна

Военная служба
?.01.1942
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
штаб 108 сд (108 сд); штаб 50 А (50 А); 58 азсп (58 азсп)
Смерть
30.11.1943
Погиб в Вов

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