Шигорина 1, Артющик 2 (Белова) Аграфена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШигорина 1, Артющик 2 (Белова) Аграфена Николаевна

Шигорина 1, Артющик 2 (Белова) Аграфена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1892

Дата смерти

20.01.1943

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1892

Отец: Белов Николай Казак Ст. Полуденной Яковлев

Мать: Белова ? Евдокия Евгеньевна

Бракосочетание
До 1912

Муж: Шигорин Иван Федорович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шигорин Виктор

Отец ребёнка: Шигорин Иван Федорович

Рождение ребёнка
03.01.1920

Сын: Шигорин Степан Иванович

Отец ребёнка: Шигорин Иван Федорович

Рождение ребёнка
15.05.1926

Дочь: Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Артющик Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
24.06.1928

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Артющик Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
13.12.1929

Сын: Артющик Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Артющик Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
26.03.1931

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Артющик Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шигорин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шигорин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артющик Григорий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артющик Григорий Андреевич

Смерть
20.01.1943
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