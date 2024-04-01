Шигорина 1, Артющик 2 (Белова) Аграфена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1892
Дата смерти20.01.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1892
Бракосочетание
До 1912
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шигорин Виктор
Отец ребёнка: Шигорин Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.01.1920
Отец ребёнка: Шигорин Иван Федорович
Рождение ребёнка
15.05.1926
Дочь: Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Артющик Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
24.06.1928
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Артющик Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
13.12.1929
Сын: Артющик Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Артющик Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
26.03.1931
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Артющик Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шигорин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артющик Григорий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1943