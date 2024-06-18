Шека Филипп Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШека Филипп Яковлевич

Шека Филипп Яковлевич

Место рождения

Деснянское, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1827

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Шека Яков Сидорович

Мать: Шека Наталья

Деснянское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шека Евдокия Семеновна

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Фоменко (Шека) Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Шека Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
08.09.1850

Дочь: Шека Анна Филипповна

Мать ребёнка: Шека Евдокия Семеновна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Крещена 09.09.1850 Воспреемники урядник Демьян Ильич Демиденко, казачка Ульяна Титовна Шавлач
Рождение ребёнка
14.11.1855

Сын: Шека Иван Филиппович

Мать ребёнка: Шека Евдокия Семеновна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Крещен 15.11.1855 Воспреемники урядник Демьян Ильич Демиденко, урядница Агафья Григорьевна Москаленко.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.