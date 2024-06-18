Шека Филипп Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1827
Отец: Шека Яков Сидорович
Мать: Шека Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шека Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Фоменко (Шека) Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Шека Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
08.09.1850
Дочь: Шека Анна Филипповна
Мать ребёнка: Шека Евдокия Семеновна
Крещена 09.09.1850 Воспреемники урядник Демьян Ильич Демиденко, казачка Ульяна Титовна Шавлач
Рождение ребёнка
14.11.1855
Сын: Шека Иван Филиппович
Мать ребёнка: Шека Евдокия Семеновна
Крещен 15.11.1855 Воспреемники урядник Демьян Ильич Демиденко, урядница Агафья Григорьевна Москаленко.