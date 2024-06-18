Шека Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шека Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шека Филипп Яковлевич

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Фоменко (Шека) Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Шека Филипп Яковлевич

Рождение ребёнка
08.09.1850

Дочь: Шека Анна Филипповна

Отец ребёнка: Шека Филипп Яковлевич

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Крещена 09.09.1850 Воспреемники урядник Демьян Ильич Демиденко, казачка Ульяна Титовна Шавлач
Рождение ребёнка
14.11.1855

Сын: Шека Иван Филиппович

Отец ребёнка: Шека Филипп Яковлевич

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Крещен 15.11.1855 Воспреемники урядник Демьян Ильич Демиденко, урядница Агафья Григорьевна Москаленко.
Смерть
Неизвестно

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