Шека Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Фоменко (Шека) Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Шека Филипп Яковлевич
Рождение ребёнка
08.09.1850
Дочь: Шека Анна Филипповна
Отец ребёнка: Шека Филипп Яковлевич
Крещена 09.09.1850 Воспреемники урядник Демьян Ильич Демиденко, казачка Ульяна Титовна Шавлач
Рождение ребёнка
14.11.1855
Сын: Шека Иван Филиппович
Отец ребёнка: Шека Филипп Яковлевич
Крещен 15.11.1855 Воспреемники урядник Демьян Ильич Демиденко, урядница Агафья Григорьевна Москаленко.
Смерть
Неизвестно