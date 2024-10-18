Шека Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шека Яков Сидорович
Рождение ребёнка
11.07.1816
Дочь: Шека Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Шека Яков Сидорович
Крещена 12.07.1816 г. воспреемники казачка Анастасия Чепурная
Смерть
1824
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Шека Яков Сидорович
Деснянское, Чернігівська область