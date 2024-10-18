Шека Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шека Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1824

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шека Яков Сидорович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.07.1816

Дочь: Шека Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Шека Яков Сидорович

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Крещена 12.07.1816 г. воспреемники казачка Анастасия Чепурная
Смерть
1824
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Шека Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Шека Яков Сидорович

Деснянское, Чернігівська область

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