Шиловский Илья Всеволодович
мужской, родился 1970
умер 2021
МатьСемёнова-Шиловская (Семёнова) Нина1945 г.р.
ОтецШиловский Всеволод Николаевич03.06.1938 г.р.
Супруги
Шиловская СветланаНеизвестно г.р.
Дети
Шиловская Аглая Ильинична02.01.1993 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шиловская Светлана
Рождение ребёнка
02.01.1993
Дочь: Шиловская Аглая Ильинична
Мать ребёнка: Шиловская Светлана
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2021