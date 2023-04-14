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Шиловский Всеволод Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1938

Отец: Шиловский Николай Владимирович

Мать: Шиловская Галина Сергеевна

Бракосочетание
Около 1965

Жена: Уралова Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Шиловский Илья Всеволодович

Мать ребёнка: Семёнова-Шиловская Нина

Рождение ребёнка
1974

Сын: Шиловский Павел Всеволодович

Мать ребёнка: Цехановская Наталья Киприяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цехановская Наталья Киприяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова-Шиловская Нина

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