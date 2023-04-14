Шиловский Всеволод Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1938
Бракосочетание
Около 1965
Рождение ребёнка
1970
Сын: Шиловский Илья Всеволодович
Мать ребёнка: Семёнова-Шиловская Нина
Рождение ребёнка
1974
Сын: Шиловский Павел Всеволодович
Мать ребёнка: Цехановская Наталья Киприяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семёнова-Шиловская Нина