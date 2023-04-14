Уралова (Трейтман) Евгения Владимировна 19.07.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уралова (Трейтман) Евгения Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 19.07.1940, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 17.04.2020, Государство Израиль

Супруги
Шиловский Всеволод Николаевич03.06.1938 г.р.
Визбор Юрий Иосифович20.06.1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Визбор Юрий Иосифович

Бракосочетание
Около 1965

Муж: Шиловский Всеволод Николаевич

Смерть
17.04.2020
Государство Израиль

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