Уралова (Трейтман) Евгения Владимировна
женский, родилась 19.07.1940, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 17.04.2020, Государство Израиль
Супруги
Шиловский Всеволод Николаевич03.06.1938 г.р.
Визбор Юрий Иосифович20.06.1934 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1965
Смерть
17.04.2020
Государство Израиль