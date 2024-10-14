Калинина (Мяздрикова) Пелагея Ивановна 01.10.1848 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинина (Мяздрикова) Пелагея Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 01.10.1848, Муром, округ Муром, Владимирская область

умерла После 1919

Отец
Мяздриков Иван Степанович20.05.1824 г.р.
Мать
Мяздрикова (Усова) Наталья Васильевна1825 г.р.
Супруги
Калинин Евграф Павлович08.12.1836 г.р.
Дети
(Калинина) Екатерина Евграфовна10.11.1871 г.р.
Калинин Александр Евграфович27.07.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1848

Отец: Мяздриков Иван Степанович

Мать: Мяздрикова (Усова) Наталья Васильевна

Муром, округ Муром, Владимирская область

Бракосочетание
08.11.1870

Муж: Калинин Евграф Павлович

Христорождественская церковь Мурома | Поручители по женихе муромский мещанский сын Иван Александров Квасников и муромский мещанин Иван Родионов Калинин | Поручители по невесте муромский мещанин Михаил Иванов Мяздриков и муромский мещанин Иродион Михайлов Шаганов

Рождение ребёнка
10.11.1871

Дочь: (Калинина) Екатерина Евграфовна

Отец ребёнка: Калинин Евграф Павлович

Рождение ребёнка
27.07.1874

Сын: Калинин Александр Евграфович

Отец ребёнка: Калинин Евграф Павлович

Рождение ребёнка
10.10.1876

Сын: Калинин Дмитрий Евграфович

Отец ребёнка: Калинин Евграф Павлович

Рождение ребёнка
18.04.1879

Сын: Калинин Иван Евграфович

Отец ребёнка: Калинин Евграф Павлович

Рождение ребёнка
01.02.1881

Сын: Калинин Иван Евграфович

Отец ребёнка: Калинин Евграф Павлович

Рождение ребёнка
28.10.1883

Сын: Калинин Михаил Евграфович

Отец ребёнка: Калинин Евграф Павлович

Смерть
После 1919

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