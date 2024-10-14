Калинина (Мяздрикова) Пелагея Ивановна
женский, родилась 01.10.1848, Муром, округ Муром, Владимирская область
умерла После 1919
ОтецМяздриков Иван Степанович20.05.1824 г.р.
МатьМяздрикова (Усова) Наталья Васильевна1825 г.р.
Супруги
Калинин Евграф Павлович08.12.1836 г.р.
Дети
(Калинина) Екатерина Евграфовна10.11.1871 г.р.
Калинин Александр Евграфович27.07.1874 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1848
Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
08.11.1870
Рождение ребёнка
10.11.1871
Дочь: (Калинина) Екатерина Евграфовна
Отец ребёнка: Калинин Евграф Павлович
Рождение ребёнка
27.07.1874
Сын: Калинин Александр Евграфович
Отец ребёнка: Калинин Евграф Павлович
Рождение ребёнка
10.10.1876
Сын: Калинин Дмитрий Евграфович
Отец ребёнка: Калинин Евграф Павлович
Рождение ребёнка
18.04.1879
Отец ребёнка: Калинин Евграф Павлович
Рождение ребёнка
01.02.1881
Отец ребёнка: Калинин Евграф Павлович
Рождение ребёнка
28.10.1883
Сын: Калинин Михаил Евграфович
Отец ребёнка: Калинин Евграф Павлович
Смерть
После 1919