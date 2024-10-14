Калинин Александр Евграфович 27.07.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Александр Евграфович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 27.07.1874

умер 17.03.1922, Ташкент, Узбекистан

Отец
Калинин Евграф Павлович08.12.1836 г.р.
Мать
Калинина (Мяздрикова) Пелагея Ивановна01.10.1848 г.р.
Супруги
Калинина (Рощина) Вера Александровна30.09.1879 г.р.
Дети
Калинин Николай Александрович20.07.1901 г.р.
Калинин Сергей Александрович28.05.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1874

Отец: Калинин Евграф Павлович

Мать: Калинина (Мяздрикова) Пелагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
18.09.1898

Жена: Калинина (Рощина) Вера Александровна

Владимирская губерния, Муром, Российская Империя

Рождение ребёнка
20.07.1901

Сын: Калинин Николай Александрович

Мать ребёнка: Калинина (Рощина) Вера Александровна

Рождение ребёнка
28.05.1904

Сын: Калинин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Калинина (Рощина) Вера Александровна

Рождение ребёнка
20.08.1906

Дочь: Калинина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Калинина (Рощина) Вера Александровна

Рождение ребёнка
25.08.1910

Сын: Калинин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Калинина (Рощина) Вера Александровна

Рождение ребёнка
13.02.1916

Дочь: Калинина (Калинина) Кира Александровна

Мать ребёнка: Калинина (Рощина) Вера Александровна

Смерть
17.03.1922
Ташкент, Узбекистан

Причина смерти: сыпной тиф

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