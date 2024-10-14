Калинин Александр Евграфович
мужской, родился 27.07.1874
умер 17.03.1922, Ташкент, Узбекистан
ОтецКалинин Евграф Павлович08.12.1836 г.р.
МатьКалинина (Мяздрикова) Пелагея Ивановна01.10.1848 г.р.
Супруги
Калинина (Рощина) Вера Александровна30.09.1879 г.р.
Дети
Калинин Николай Александрович20.07.1901 г.р.
Калинин Сергей Александрович28.05.1904 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1874
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
18.09.1898
Владимирская губерния, Муром, Российская Империя
Рождение ребёнка
20.07.1901
Сын: Калинин Николай Александрович
Мать ребёнка: Калинина (Рощина) Вера Александровна
Рождение ребёнка
28.05.1904
Сын: Калинин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Калинина (Рощина) Вера Александровна
Рождение ребёнка
20.08.1906
Дочь: Калинина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Калинина (Рощина) Вера Александровна
Рождение ребёнка
25.08.1910
Сын: Калинин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Калинина (Рощина) Вера Александровна
Рождение ребёнка
13.02.1916
Дочь: Калинина (Калинина) Кира Александровна
Мать ребёнка: Калинина (Рощина) Вера Александровна
Смерть
17.03.1922
Ташкент, Узбекистан