Горшковъ Лаврентий
Место рождения
Дата рождения1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Горшковъ Иванъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Горшкова) Фекла
Мать ребёнка: Горшкова Марина Афонасьева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Горшковъ Иоана
Мать ребёнка: Горшкова Марина Афонасьева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Горшковъ Егоръ
Мать ребёнка: Горшкова Марина Афонасьева