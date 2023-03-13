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Горшковъ Лаврентий

Место рождения

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1728

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Горшковъ Иванъ

Мать: не указана

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Марина Афонасьева

Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Горшкова) Фекла

Мать ребёнка: Горшкова Марина Афонасьева

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Горшковъ Иоана

Мать ребёнка: Горшкова Марина Афонасьева

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Горшковъ Егоръ

Мать ребёнка: Горшкова Марина Афонасьева

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