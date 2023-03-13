Горшковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Горшковъ Федоръ Федоровъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Горшковъ Максимъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Горшковъ Лаврентий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Горшковъ Абрамъ
Мать ребёнка: не указана