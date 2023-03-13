Горшковъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшковъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Пол

Мужской

Отец

1658 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Горшковъ Федоръ Федоровъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Горшковъ Максимъ

Мать ребёнка: не указана

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Горшковъ Лаврентий

Мать ребёнка: не указана

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Горшковъ Абрамъ

Мать ребёнка: не указана

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

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