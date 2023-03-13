Горшковъ Федоръ Федоровъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшковъ Федоръ Федоровъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1658

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Горшковъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Горшковъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

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