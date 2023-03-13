Горшкова Марина Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова Марина Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Горшковъ Лаврентий

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Горшковъ Иоана

Отец ребёнка: Горшковъ Лаврентий

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Горшковъ Егоръ

Отец ребёнка: Горшковъ Лаврентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшковъ Лаврентий

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