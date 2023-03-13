Горшкова Марина Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Горшковъ Лаврентий
Рождение ребёнка
1757
Сын: Горшковъ Иоана
Отец ребёнка: Горшковъ Лаврентий
Рождение ребёнка
1761
Сын: Горшковъ Егоръ
Отец ребёнка: Горшковъ Лаврентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшковъ Лаврентий