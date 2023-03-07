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Горшковъ Иоана

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Место рождения

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Горшковъ Лаврентий

Мать: Горшкова Марина Афонасьева

Абрамово, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евфросинья

Мать ребёнка: Горшкова Дарья Миронова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Горшковъ Емельянъ

Мать ребёнка: Горшкова Дарья Миронова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Горшкова Дарья Миронова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Горшковъ Сергей

Мать ребёнка: Горшкова Дарья Миронова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Горшковъ Степанъ

Мать ребёнка: Горшкова Дарья Миронова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горшкова Дарья Миронова

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