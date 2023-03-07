Горшковъ Иоана
Место рождения
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Горшковъ Лаврентий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евфросинья
Мать ребёнка: Горшкова Дарья Миронова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Горшковъ Емельянъ
Мать ребёнка: Горшкова Дарья Миронова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Горшкова Дарья Миронова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Горшковъ Сергей
Мать ребёнка: Горшкова Дарья Миронова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Горшковъ Степанъ
Мать ребёнка: Горшкова Дарья Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горшкова Дарья Миронова