Горшкова Дарья Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евфросинья
Отец ребёнка: Горшковъ Иоана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Горшковъ Емельянъ
Отец ребёнка: Горшковъ Иоана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Горшковъ Иоана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Горшковъ Сергей
Отец ребёнка: Горшковъ Иоана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Горшковъ Степанъ
Отец ребёнка: Горшковъ Иоана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшковъ Иоана