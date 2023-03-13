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Горшкова Дарья Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евфросинья

Отец ребёнка: Горшковъ Иоана

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Горшковъ Емельянъ

Отец ребёнка: Горшковъ Иоана

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Горшковъ Иоана

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Горшковъ Сергей

Отец ребёнка: Горшковъ Иоана

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Горшковъ Степанъ

Отец ребёнка: Горшковъ Иоана

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшковъ Иоана

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