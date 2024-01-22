Алиев Мехман Шукюрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Мехман Шукюрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алиев Шукюр Товукулевич

Мать: Алиева Гызылгюль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева Шафига Мехмановна

Мать ребёнка: Алиева Масиря Адышириновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Рза Мехманович

Мать ребёнка: Алиева Масиря Адышириновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Шукюр Мехманович

Мать ребёнка: Алиева Масиря Адышириновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Масиря Адышириновна

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