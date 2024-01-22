Алиев Мехман Шукюрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алиев Шукюр Товукулевич
Мать: Алиева Гызылгюль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Шафига Мехмановна
Мать ребёнка: Алиева Масиря Адышириновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиев Рза Мехманович
Мать ребёнка: Алиева Масиря Адышириновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алиева Масиря Адышириновна
Бракосочетание
Неизвестно