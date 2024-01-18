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Алиева Гызылгюль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1959

Отец: не указан

Мать: А

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Эльгам Шукюрович

Отец ребёнка: Алиев Шукюр Товукулевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Мехман Шукюрович

Отец ребёнка: Алиев Шукюр Товукулевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алиев Хасан (Руслан) Шукюрович

Отец ребёнка: Алиев Шукюр Товукулевич

Рождение ребёнка
08.09.1987

Сын: Алиев Тигран Шукюрович

Отец ребёнка: Алиев Шукюр Товукулевич

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