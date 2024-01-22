Алиева Масиря Адышириновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Джавадов Адыширин
Мать: Шафига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева Шафига Мехмановна
Отец ребёнка: Алиев Мехман Шукюрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алиев Рза Мехманович
Отец ребёнка: Алиев Мехман Шукюрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алиев Мехман Шукюрович
Бракосочетание
Неизвестно