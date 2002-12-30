Бабкина Любовь Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1910
Дата смерти30.12.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1934
Сын: Бабкин Геннадий Игнатьевич
Отец ребёнка: Бабкин Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
04.03.1937
Сын: Бабкин Валентин Игнатьевич
Отец ребёнка: Бабкин Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
25.11.1939
Сын: Бабкин Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Бабкин Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
01.01.1952
Отец ребёнка: Бабкин Игнатий Егорович
Смерть
30.12.2002
Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край