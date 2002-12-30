Бабкина Любовь Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина Любовь Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1910

Дата смерти

30.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1934

Сын: Бабкин Геннадий Игнатьевич

Отец ребёнка: Бабкин Игнатий Егорович

Рождение ребёнка
04.03.1937

Сын: Бабкин Валентин Игнатьевич

Отец ребёнка: Бабкин Игнатий Егорович

Рождение ребёнка
25.11.1939

Сын: Бабкин Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Бабкин Игнатий Егорович

Рождение ребёнка
01.01.1952

Сын: Бабкин Леонид Игнатьевич

Отец ребёнка: Бабкин Игнатий Егорович

Смерть
30.12.2002
Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
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