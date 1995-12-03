Бабкин Николай Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1939
Дата смерти03.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1939
Отец: Бабкин Игнатий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1963
Дочь: Губкина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1965
Дочь: Лебедева (Бабкина) Галина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.12.1995