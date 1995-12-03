Бабкин Николай Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабкин Николай Игнатьевич

Бабкин Николай Игнатьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1939

Дата смерти

03.12.1995

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1939

Отец: Бабкин Игнатий Егорович

Мать: Бабкина Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1963

Дочь: Губкина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1965

Дочь: Лебедева (Бабкина) Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.12.1995

Мы используем куки для улучшения работы сайта.