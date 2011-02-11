Бабкин Валентин Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1937
Дата смерти11.02.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1937
Отец: Бабкин Игнатий Егорович
Бракосочетание
16.11.1959
Мостовской сельсовет Камбарский район Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
23.01.1960
Сын: Бабкин Виктор Валентинович
Мать ребёнка: Бабкина Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1962
Дочь: Кузнецова Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Бабкина Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
26.06.1966
Сын: Бабкин Алексей Валентинович
Мать ребёнка: Бабкина Клавдия Федоровна
Смерть
11.02.2011
Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край