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Бабкин Валентин Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1937

Дата смерти

11.02.2011

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1937

Отец: Бабкин Игнатий Егорович

Мать: Бабкина Любовь Дмитриевна

Бракосочетание
16.11.1959

Жена: Бабкина Клавдия Федоровна

Мостовской сельсовет Камбарский район Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
23.01.1960

Сын: Бабкин Виктор Валентинович

Мать ребёнка: Бабкина Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1962

Дочь: Кузнецова Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Бабкина Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
26.06.1966

Сын: Бабкин Алексей Валентинович

Мать ребёнка: Бабкина Клавдия Федоровна

Смерть
11.02.2011
Старый Шагирт, Куединский муниципальный район, Пермский край
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