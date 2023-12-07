Марканичев Василий Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Евсей Алексеевич
Мать: Аграфена Леоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Марканичева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Марканичева Аксинья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Марканичева) Аграфена Васильевна
Мать ребёнка: Марканичева Аксинья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Марканичев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Марканичева Аксинья Евдокимовна
Рождение ребёнка
07.10.1846 ст.
Сын: Марканичев Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Марканичева Аксинья Евдокимовна
Смерть
Неизвестно