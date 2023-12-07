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Марканичев Василий Евсеевич

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Евсей Алексеевич

Мать: Аграфена Леоновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марканичева Аксинья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Марканичева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Марканичева Аксинья Евдокимовна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Марканичева) Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: Марканичева Аксинья Евдокимовна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Марканичев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Марканичева Аксинья Евдокимовна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.10.1846 ст.

Сын: Марканичев Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Марканичева Аксинья Евдокимовна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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