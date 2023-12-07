Аграфена Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсей Алексеевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Марканичев Василий Евсеевич
Отец ребёнка: Евсей Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Марканичев Герасим Евсеевич
Отец ребёнка: Евсей Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Марканичев Михей Евсеевич
Отец ребёнка: Евсей Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Марканичева) Анастасия Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей Алексеевич
Рождение ребёнка
13.01.1839 ст.
Отец ребёнка: Евсей Алексеевич
Смерть
Неизвестно