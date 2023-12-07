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Аграфена Леоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсей Алексеевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Марканичев Василий Евсеевич

Отец ребёнка: Евсей Алексеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Марканичев Герасим Евсеевич

Отец ребёнка: Евсей Алексеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Марканичев Михей Евсеевич

Отец ребёнка: Евсей Алексеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Марканичева) Анастасия Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей Алексеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1839 ст.

Сын: Марканичев Иван Евсеевич

Отец ребёнка: Евсей Алексеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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