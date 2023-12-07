Евсей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Леоновна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Марканичев Василий Евсеевич
Мать ребёнка: Аграфена Леоновна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Марканичев Герасим Евсеевич
Мать ребёнка: Аграфена Леоновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Марканичев Михей Евсеевич
Мать ребёнка: Аграфена Леоновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Марканичева) Анастасия Евсеевна
Мать ребёнка: Аграфена Леоновна
Рождение ребёнка
13.01.1839 ст.
Мать ребёнка: Аграфена Леоновна
Смерть
Неизвестно