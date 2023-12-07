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Евсей Алексеевич

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Леоновна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Марканичев Василий Евсеевич

Мать ребёнка: Аграфена Леоновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Марканичев Герасим Евсеевич

Мать ребёнка: Аграфена Леоновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Марканичев Михей Евсеевич

Мать ребёнка: Аграфена Леоновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Марканичева) Анастасия Евсеевна

Мать ребёнка: Аграфена Леоновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1839 ст.

Сын: Марканичев Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Аграфена Леоновна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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