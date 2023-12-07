Марканичева Аксинья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарканичева Аксинья Евдокимовна

Марканичева Аксинья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марканичев Василий Евсеевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Марканичева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Марканичев Василий Евсеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Марканичева) Аграфена Васильевна

Отец ребёнка: Марканичев Василий Евсеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Марканичев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Марканичев Василий Евсеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.10.1846 ст.

Сын: Марканичев Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Марканичев Василий Евсеевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.