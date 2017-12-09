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Малкова Галина Спиридоновна

Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

10.12.1939

Дата смерти

09.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.03.1964

Дочь: Бородзеева (Черкавская) Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Малков Валентин

Рождение ребёнка
17.12.1966

Дочь: Черкавская Елена Александровна

Отец ребёнка: Инюхин Александр

Смерть
09.12.2017
Назарово, город Назарово, Красноярский край

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