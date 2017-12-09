Малкова Галина Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения10.12.1939
Дата смерти09.12.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.03.1964
Дочь: Бородзеева (Черкавская) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Малков Валентин
Рождение ребёнка
17.12.1966
Дочь: Черкавская Елена Александровна
Отец ребёнка: Инюхин Александр
Смерть
09.12.2017
Назарово, город Назарово, Красноярский край