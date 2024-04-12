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Меншутин Парфений Андреевич

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Меншутин Андрей Никитич

Мать: Меншутина Пелагея Ильина

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Федосья Парфеньева

Мать ребёнка: Меншутина Дарья Семенова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марфа Парфеньева

Мать ребёнка: Меншутина Дарья Семенова

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншутина Дарья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
городской голова
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1840
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