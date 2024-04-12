Меншутин Парфений Андреевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Меншутин Андрей Никитич
Мать: Меншутина Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Федосья Парфеньева
Мать ребёнка: Меншутина Дарья Семенова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марфа Парфеньева
Мать ребёнка: Меншутина Дарья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меншутина Дарья Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
городской голова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1840