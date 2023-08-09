Меншутина (-) Пелагея Ильина
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Меншутин Парфений Андреевич
Отец ребёнка: Меншутин Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Меншутин Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Лукерья Андреевна
Отец ребёнка: Меншутин Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Меншутин Максим Андреевич
Отец ребёнка: Меншутин Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Меншутин Андрей Никитич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Меншутин Андрей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно