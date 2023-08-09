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Меншутина (-) Пелагея Ильина

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Меншутин Парфений Андреевич

Отец ребёнка: Меншутин Андрей Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Меншутин Андрей Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Лукерья Андреевна

Отец ребёнка: Меншутин Андрей Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Меншутин Максим Андреевич

Отец ребёнка: Меншутин Андрей Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Меншутин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Меншутин Андрей Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Меншутин Андрей Никитич

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Андрей Никитич

Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно