Меншутин Андрей Никитич
Место рождения
Дата рождения30.11.1785
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1785
Рождение ребёнка
1807
Сын: Меншутин Парфений Андреевич
Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Лукерья Андреевна
Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
1820
Сын: Меншутин Максим Андреевич
Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меншутина Пелагея Ильина
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833