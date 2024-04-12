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Меншутин Андрей Никитич

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.11.1785

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1785

Отец: Меншутин Никита Данилович

Мать: Меншутина Елена Николаева

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Меншутин Парфений Андреевич

Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Ильина

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Ильина

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Лукерья Андреевна

Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Ильина

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Меншутин Максим Андреевич

Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Ильина

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Меншутин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Ильина

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Меншутина Пелагея Ильина

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншутина Пелагея Ильина

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1833
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