Меншутина (-) Дарья Семенова
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Федосья Парфеньева
Отец ребёнка: Меншутин Парфений Андреевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марфа Парфеньева
Отец ребёнка: Меншутин Парфений Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно