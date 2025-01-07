Непенин Андрей Григорьевич 30.11.1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Непенин Андрей Григорьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.11.1782, Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

умер 12.11.1845, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Непенина (Чаадаева) Екатерина Фёдоровна07.11.1793 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непенина (Чаадаева) Екатерина Фёдоровна

Смерть
12.11.1845
Москва, город федерального значения Москва

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