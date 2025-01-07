Непенин Андрей Григорьевич
мужской, родился 30.11.1782, Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
умер 12.11.1845, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Непенина (Чаадаева) Екатерина Фёдоровна07.11.1793 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1845
Москва, город федерального значения Москва