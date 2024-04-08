Ермолай Егоров
Место рождения
Дата рождения1800 или 1802 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
1800 или 1802 ст.
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Татьяна Ермолаева
Мать ребёнка: Варвара
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Василий Ермолаев
Мать ребёнка: Варвара
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1827 или 1828 ст.
Дочь: Ширяева Пелагея Ермолаева
Мать ребёнка: Варвара
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1829 или 1830 ст.
Сын: Данила Ермолаев
Мать ребёнка: Варвара
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1832 или 1834 ст.
Дочь: Шишкина Марфа Ермолаева
Мать ребёнка: Варвара
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Агафья Ермолаева
Мать ребёнка: Варвара
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Ермолаев
Мать ребёнка: Варвара
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара