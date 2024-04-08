Ермолай Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолай Егоров

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1800 или 1802 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 или 1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Татьяна Ермолаева

Мать ребёнка: Варвара

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Василий Ермолаев

Мать ребёнка: Варвара

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1827 или 1828 ст.

Дочь: Ширяева Пелагея Ермолаева

Мать ребёнка: Варвара

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1829 или 1830 ст.

Сын: Данила Ермолаев

Мать ребёнка: Варвара

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1832 или 1834 ст.

Дочь: Шишкина Марфа Ермолаева

Мать ребёнка: Варвара

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Агафья Ермолаева

Мать ребёнка: Варвара

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Ермолаев

Мать ребёнка: Варвара

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

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